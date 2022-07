Jovem refugiado morto à facada por cinco homens em Inglaterra

Bereket Selomun, de 20 anos, foi encontrado morto na manhã do passado dia sete de julho, na floresta ao lado do Fairlands Valley Park em Stevenage, Hertfordshire, no sul de Inglaterra.A autópsia revelou que o jovem, a quem tinha sido concedido asilo depois deste ter fugido de Eritreia, no nordeste de África, tinha sofrido múltiplas facadas. De acordo com o jornal Daily Mail, a polícia já acusou cinco homens do homicídio do refugiado. Jalani Omer, Robel Msange e Malake Fiseha, todos com 23 anos, Temesgen Gebremedhin, de 20 e Natnael Hadgu, de 18, devem ser presentes no Tribunal de St Alban's Magistrates.O inspetor da Unidade de Crimes Graves de Bedfordshire, Cambridgeshire e Hertfordshire, Iain MacPherson, revelou que a investigação à morte de Selomun vai proseguir. "Na sequência das detenções efetuadas, as acusações foram agora asseguradas. Contudo, continuamos a apelar a qualquer testemunha que ainda não tenha falado com a polícia para, por favor, se apresentar", disse."Os nossos pensamentos permanecem com a família de Bereket neste momento extremamente difícil", afirmou ainda MacPherson.