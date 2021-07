Jovem revela sentir-se mais confiante por ter pelos mais longos do que os do namorado

"Agora que não me depilo, é ótimo porque sou capaz de me sentir confortável. Eu adoro verdadeiramente ter pelos no corpo", revelou Barbara.



Hovermale tinha apenas nove anos quando se começou a depilar, mas foi incentivada pelo companheiro a abandonar a rotina, dizendo que é uma forma de se sentir mais natural."Agora que não me depilo, é ótimo porque sou capaz de me sentir confortável. Eu adoro verdadeiramente ter pelos no corpo", revelou Barbara.Barbara recorda o momento em que começou a produzir vídeos para a rede social TikTok e quando recebeu os primeiros comentários negativos e de surpresa por parte dos seguidores, no entanto diz que estes já não a afetam.

Uma jovem revelou sentir-se mais confiante depois de deixar crescer os pelos do seu corpo e o próprio cabelo, que agora estão mais compridos do que os do namorado.Barbara