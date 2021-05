Jovem russo mata, desmembra namorada e desfaz-se do corpo pela sanita

Um jovem matou e desmembrou a namorada de 21 anos, Ksenia Ptichkina, e atirou o corpo pela sanita. Foram trabalhadores que, ao desentupir o cano do prédio, em Kemevoro, Rússia, que encontraram o corpo e deram o alerta.

Ptichkina desapareceu no passado dia 20 de maio e quatro dias depois o corpo foi encontrado. A família da jovem estranhou que esta não regressasse a casa e não atendesse as chamadas. Preocupados, realizaram uma busca com ajuda de voluntários, mas não conseguiram respostas. Só quando os trabalhadores deram o alerta para o corpo no esgoto e foram feitos testes de ADN é que a família foi descobriu que se tratava de Ksenia.

De acordo com o The Sun, o jovem foi detido e confessou o crime. A polícia ainda não revelou os motivos do crime que podem condenar o jovem namorado até 15 anos de prisão e o funeral de Ptichkina ainda não tem data prevista.