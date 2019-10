Jovem sírio conta como é ter um pai com Síndrome de Down

Sader é filho de Jad, um homem sírio que têm Síndrome de Down. Esta condição genética leva a uma dificuldade de aprendizagem e a um atraso no desenvolvimento.



O jovem, que esta a estudar Medicina Dentária, está orgulhoso de ter um pai assim. Apesar desta diferença, Sader nunca sentiu falta de amor, apoio ou orientação durante o seu crescimento.

Jad é operário de uma fábrica de trigo e tornou-se um pilar importante para a comunidade pelo seu altruísmo. É conhecido pela sua bondade, amor e admiração porque nunca espera receber nada em troca.

Sader acrescentou: "É possível ver quando os olhos dele estão cheios de alegria e satisfação, como se quisesse expressar: 'sim, tenho síndrome de Down, mas criei este homem e fiz tudo ao meu alcance para torná-lo médico e ajudar os outros'".

O Síndrome de Down ocorre quando uma pessoa tem três cópias do Cromossoma 21, em vez de duas. Em grande parte dos casos, não é hereditária, pois a alteração génetica é feita unicamente no esperma ou no óvulo.

Sader conta que recebe alguns comentários sobre os pais: "Uma das preocupações das pessoas é como é que uma mulher que não tem síndrome de Down pode casar-se com um homem com síndorme de Down. Acredito que se os dois estavão na mesma página. Eles são intelectualmente adequados um para o outro - pessoas muito simples, mas amorosas e solidárias".

O jovem quer passar a mensagem de que as pessoas com síndrome de Down podem formar família.