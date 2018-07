Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem sobrevive sete dias depois de cair de penhasco

Mulher de 23 anos bebeu água do radiador do carro para se hidratar, depois de despiste na Califórnia.

08:48

Uma mulher de Oregon, desaparecida há sete dias, foi resgatada com vida do fundo de um penhasco na costa da Califórnia. Angela Hernandez, de 23 anos, terá conseguido sobreviver ao beber a água do radiador do seu carro.



A jovem, de Portland, foi encontrada por um casal que estava a caminhar na noite de sexta-feira, segundo avança a agência Reuters, que cita o porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Monterey, John Thornburg.



Hernandez terá sido encontrada consciente e com uma lesão no ombro, sendo transportada de helicóptero para o hospital mais próximo.



"Ela sobreviveu por ter bebido água do radiador do carro", avançou a equipa de salvamento. "Geralmente é a queda que provoca a morte, outras vezes é a água do penhasco, e a Angela teve a sorte de sobreviver a ambos", concluiu Thornburg.



O acidente terá acontecido dia seis de julho, quando a jovem de 23 anos se tentou desviar de um animal que se encontrava na via, acabando por se despistar, no caminho para casa da sua irmã, em Lancaster, Los Angeles.



Depois do aparecimento de Angela, a irmã, Isabel Hernandez já partilhou várias publicações no Facebook, onde manifesta a sua felicidade por terem encontrado a irmã com vida.



"Eu não consigo explicar o que o meu coração sente. Obrigada Universo", pode ler-se.