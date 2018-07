Jovem sueca impede a deportação de afegão

Estudante fez vídeo em direto dentro de avião para impedir homem de ser enviado para o seu país natal.

Uma jovem estudante sueca evitou que um homem fosse deportado para o Afeganistão, o seu país natal, e gravou o momento num vídeo que já se tornou viral. Elin Ersson, ao saber que um afegão ira embarcar num voo de Gotemburgo para a Turquia - tendo como destino final da viagem o Afeganistão -, comprou um bilhete para essa viagem e impediu que o homem voasse.

A ativista entrou no avião e começou a transmitir um vídeo em direto para o Facebook, enquanto lutava a todo o custo pela salvação do futuro deportado.





"Não me sento enquanto esta pessoa não sair do avião" gritou a jovem Elin.

A tripulação insistiu para jovem parar de filmar e Elin justificou o gesto dizendo que o estava a fazer pela vida de uma pessoa. "Enquanto uma pessoa estiver em pé, o piloto não pode descolar. Tudo o que eu quero é parar a deportação e depois logo cumpro as regras", mantinha-se firma a jovem ativista.

No vídeo podem ouvir-se outras frases: "Quero que ele saia do avião porque não está seguro no Afeganistão. Estou a tentar mudar as leis do meu país, não gosto delas. Não está certo mandar as pessoas para o inferno.

A discussão a bordo terminou quando o homem saiu, finalmente, do avião, um momento que foi aplaudido pelos passageiros do avião.