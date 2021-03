Jovem surfista morre ao ser atingida por raio durante treino

Uma jovem surfista, de 22 anos, foi mortalmente atingida por um raio durante uma sessão de treino numa praia em El Salvador, na América Central.

A jovem surfava nas ondas da praia de El Tunco quando foi atingida.





Segundo o jornal The Guardian, os serviços de emergência tentaram reanimar a atleta na praia, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

O jornal espanhol AS revelou que o tempo mudou rapidamente e apanhou de surpresa quem se encontrava na praia.



"Deixou-nos uma grande atleta que representou o nosso país. Vejo-te em breve, grande guerreira. El Salvador está de luto", lamentou a Federação Salvadorenha de Surf (ISA) numa publicação nas redes sociais em forma de homenagem.

"É com o coração pesado que o ISA soube do falecimento da Katherine Diaz de El Salvador. A Katherine incorporou a alegria e a energia que tornam o surf tão especial e querido por todos nós, como uma embaixadora do desporto", pode ler-se na mensagem.



Katherine Diaz estava a preparar-se para os ‘ISA World Surf Games’, um evento que se realiza em maio, em El Salvador. Surfista esperava ficar qualificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio.