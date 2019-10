Jovem toureiro em risco de vida após sofrer cornada que lhe perfurou a virilha

O forcado espanhol Gonzalo Caballero ficou gravemente ferido após ter sido atingido na virilha pelo chifre do touro, numa corrida na praça Las Ventas, em Madrid, durante as comemorações do Dia Nacional de Espanha.

No Twitter, a organização da corrida referiu que o jovem toureiro de 27 anos foi operado de urgência na enfermaria da praça de touros. Gonzalo Caballero foi atingido na coxa esquerda durante uma pega, o chifre do touro provocou-lhe dois cortes, um de 30 centímetros e outro de 25, que lhe perfuraram a artéria femoral.





San Francisco de Asís, onde está internado com um prognóstico reservado.

Gonzalo foi transportado para o Hospital

De acordo com o El País, em maio deste ano o toureiro já tinha sofrido um golpe na coxa esquerda durante uma corrida.

Gonzalo Caballero é apontado pela imprensa espanhola com o namorado de uma das sobrinhas do Rei de Espanha.