Jovem treinadora de futebol encontrada morta no seu apartamento

Homem de 18 anos é o principal suspeito do assassinato de Megan.

Megan Newton, uma jovem treinadora de futebol, foi assassinada em Stoke-on-Trent, no Reino Unido, por um homem de 18 anos. O corpo foi encontrado por um membro do staff do condomínio onde vivia.



A polícia de Staffordshire esteve no local e o cadáver foi levado para autópsia, cujos resultados ainda não foram revelados.



O principal suspeito do crime é Joseph Trevor, que foi esta segunda-feira ouvida por um juiz em tribunal e cujo julgamento prosseguirá.



De acordo com relatórios policiais, os dois jovens conheceram-se quando ambos moravam nos apartamentos do Victoria Place, uma instituição de caridade que ajuda pessoas com problemas ligados a drogas, álcool, que sofram de problemas mentais ou que sejam vítimas de violência a orientar a sua vida de uma forma independente.



Megan era uma grande adepta do clube de futebol Stoke City. Atualmente encontrava-se a treinar as equipas infantis.