Jovem vende garrafas de uísque que recebeu nos 28 aniversários para comprar casa

Um jovem, de 28 anos, quer vender as garrafas de uísque que o pai lhe ofereceu durante a vida para conseguir comprar a sua primeira casa. Matthew Robson, de Trauton, no Reino Unido, revelou que a ideia é vender todas as garrafas que lhe foram dadas desde 1992., avança a BBC.Pete, o pai de de Matthew, gastou cerca de cinco mil libras, o correspondente a 5600 euros nas 28 garrafas de Single Malte de 18 anos de Macallan. A coleção foi entretanto colocada à venda, cujo valor ronda os 45 mil euros.

Matthew Robson admitiu que estes presentes "não foram os melhores" para uma criança, apesar de lhe ter sido sempre dito que as garrafas não deveriam ser abertas. A verdade é que agora o jovem tem uma pequena fortuna e, ainda que não seja o suficiente para comprar uma habitação, é certamente uma grande ajuda para dar entrada numa casa.



"Todos os anos recebia as garrafas como presente de aniversário. Achei que era um presente estranho, era novo de mais para começar a beber, mas tinha instruções para nunca, nunca abri-las. Fiz o meu melhor e consegui, estão todas intactas", avançou Matthew.