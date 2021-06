Jovem viciado em tatuagens quer tatuar o corpo inteiro

Yannick Rick, de 26 anos, tem um objetivo: cobrir o corpo inteiro de tatuagens.



O jovem, também conhecido como The Evil Blackwork & Bodymod no Instagram, partilha as suas transformações com os fãs: desde o corpo todo pintado, ao corte dos mamilos e divisão da língua, Yannick tem sido seguido por milhares de fãs ao longo dos anos.







E nem as partes íntimas escapam. Rick esclareceu as dúvidas dos mais curiosos ao partilhar uma fotografia todo nu, apenas com a zona genital coberta com uma mão, uma prova em como nada escapa à tinta.