Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem viola idosa de 100 anos

Homem de 20 anos alegou estar alcoolizado quando cometeu o crime.

13:49

Um homem de 20 anos foi preso por alegadamente ter violado uma mulher de 100 anos, na Índia. O caso ocorreu no distrito de Nádia, West Bengal.



Os membros da família da vítima aperceberam-se de que algo se passava de errado quando começaram a ouvir pedidos de ajuda que vinham do quarto da idosa.



Quando foram ver o que se passava, os familiares depararam-se com um jovem de 20 anos, conhecido nas redondezas por Argha Bishwas, escondido debaixo da cama da idosa. O homem foi detido pelas autoridades alguns minutos depois.



"Eu ouvi barulhos estranhos. Quando olhei pela janela do quarto da minha avó chamei imediatamente toda a gente para me ajudar", explicou uma das netas da mulher à imprensa indiana.



Argha Bisawas explicou aos jornalistas que estava alcoolizado e que não sabia o que estava a fazer, à saída do tribunal na quarta-feira passada, onde foi ouvido pela primeira vez. Agora, vai ficar sob custódia judicial.



A vítima foi levada de imediato para o hospital onde recebeu o devido tratamento.