Jovem violada em falsa entrevista de emprego em Espanha

Um homem, de 45 anos, foi detido em Polícia Nacional em Burgos, Espanha, por ser suspeito de ter violado uma jovem que o contactou por uma falsa promessa de vaga de emprego como rececionista num spa.

A rapariga acabou por ser agredida e abusada sexualmente pelo homem.

De acordo com o jornal espanhol El Periódico, em abril passado, a Polícia Nacional soube da existência de um homem que usava páginas online para publicar anúncios falsos com ofertas de emprego. Quase todos os anúncios eram de cariz erótico, no entanto ofereciam um bom salário.





Se valía de falsas ofertas de trabajo para atraer a sus víctimas y aprovechaba la situación de superioridad para intentar obtener favores sexuales de las candidatas.

Ha sido detenido en #Burgos como presunto autor de una violación. pic.twitter.com/onI6slG2sG — Policía Nacional (@policia) July 9, 2019







Quando os candidatos ligavam a mostrar interesse na vaga de trabalho, um suposto secretário pedia-lhes fotografias nuas ou com pouca roupa.



Mais tarde, era marcada uma reunião com o suposto chefe, para que pudessem ser avaliadas ao nível do trabalho que desenvolviam.

Nessa entrevista, o detido, obrigava as jovens a ter relações sexuais.

Quando o caso se tornou público, uma das jovens lesadas entrou em contacto com as autoridades locais e denunciou a agressão sexual de que foi vítima já há cerca de quatro anos.