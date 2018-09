Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem vive com bexiga impressa em 3D

Luke Massella diz conseguir ter uma vida "quase" normal.

21:17

Luke Massella, um jovem norte-americano, nasceu com espinha bífida, uma doença que deixava um espaço na sua coluna e que o impedia de ter a vida de uma criança normal. Os médicos nunca deram grandes esperanças ao menino nem à sua família de que, algum dia, este conseguiria andar.



Aos 10 anos, Massella já tinha sido submetido a várias cirurgias, começando a andar. Só que, de seguida, um problema na bexiga fez com que os rins deixassem de funcionar corretamente, conta a BBC.



Em 2004, Anthony Atala, médico no Boston Children's Hospital, retirou um pedaço da bexiga de Luke e, a partir dessa amostra, desenvolveu o órgão em laboratório. Este trabalho envolveu a impressão de tecidos numa impressora 3D que foi posteriormente implantada no corpo de Luke.



Superando todas as expectativas, Luke tem hoje uma vida "quase" normal e é uma das 10 pessoas no Mundo que tem uma bexiga substituta, feita com as suas próprias células.



"Consigo ter uma vida quase normal depois [da intervenção]", revelou ao canal.



Catorze anos depois da intervenção, o órgão continua a funcionar corretamente.