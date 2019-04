Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem youtuber de 15 anos finge casamento para ter mais visualizações

Atitude de Danielle Cohn está a gerar polémica entre os seus seguidores no Youtube.

09:00

Uma jovem youtuber de 15 anos fingiu que havia casado para ter mais visualizações na rede social, mas a sua atitude está a gerar polémica entre os seus seguidores, em Las Vegas, nos Estados Unidos.



Segundo avança a imprensa internacional, a mãe da youtuber confessou que o casamento da filha não tinha acontecido e que a encenação só serviu para ganhar mais visualizações.



A mãe da jovem recusou comentar os rumores de que a filha está grávida, mas admitiu que mantém um relacionamento amoroso com um rapaz de 16 anos.



A rapariga, Danielle Cohn, tem mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1,2 milhões no Youtube.



No passado dia 13 de abril, Danielle partilhou no Youtube um vídeo do suposto casamento que já tem mais de três milhões de visualizações.