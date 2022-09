Jovens ativistas voltaram à greve global do Clima para exigir medidas dos governos

Jovens ativistas realizaram esta sexta-feira uma "greve climática global" coordenada para chamar a atenção para os seus receios relativamente aos efeitos do aquecimento global e exigirem mais apoio para os países pobres atingidos pelo mau tempo.

Os manifestantes saíram à rua em Jacarta, em Tóquio e em Berlim, entre outras cidades como Lisboa, com cartazes e faixas exibindo palavras de ordem como "Estamos preocupados com a crise climática" e "Não é demasiado tarde".

As manifestações foram organizadas pelo movimento de jovens "Fridays for Future", criado por iniciativa da ativista Greta Thunberg, que começou por protestar sozinha à porta do parlamento sueco, em 2018.