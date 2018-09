Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens atropeladas por namorado que chamaram para as ajudar

Condutor deixou a namorada gravemente ferida e matou a amiga desta, quando as procurava na estrada.

Um espanhol de 26 anos foi detido na zona de Sevilha depois de ter atropelado duas jovens - a namorada e uma amiga - que lhe tinha pedido ajuda. Está indiciado por homicídio por negligencia e condução sob o efeito do álcool.



O insólito acidente aconteceu na noite de segunda-feira. As duas jovens, uma de 25 e outra de 17 anos, circulavam de moto na estrada que liga Arahal a Paradas, a cerca de 50 km de Sevilha, quando a máquina parou. Paradas no meio de nenhures, a mais velha resolveu telefonar ao namorado para que as fosse buscar.



O jovem de 26 anos, meteu-se então no carro e partiu com um amigo, à procura da namorada e da amiga. Conta o site Europapress que a dupla não conseguiu encontrar as jovens no local indicado. Até que, ao circularem a grande velocidade numa estrada mal iluminada, o condutor acabou por atropelar as duas, por volta das 23h00 de segunda-feira. As vítimas estavam junto à moto numa zona de descampado, e o velocípede ficou totalmente destruído.



A amiga da namorada do condutor, de 17 anos, morreu no local. A jovem de 25 anos está gravemente ferida. A Guardia Civil deteve o condutor, depois de ter verificado que conduzia com excesso de álcool.