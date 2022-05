Jovens belgas com 16 anos vão poder votar nas eleições europeias

Na Bélgica, os jovens com 16 anos poderão votar nas próximas eleições europeias, avançou o El País. A medida aprovada foi proposta pelo Partido Verde e já estará em vigor em 2024, quando será constituído o próximo mandato do poder legislativo da União Europeia.Até à data, só a Áustria e a Malta aceitavam o voto nesta faixa-etária e a Grécia a partir dos 17 anos, afirmou o jornal espanhol. O deputado dos verdes, Guillaume Defossé, descreveu o direito a sufrágio como “um compromisso de explicar, consciencializar e incentivar os jovens a ocuparem o seu lugar na nossa sociedade". Com a nova regra, 270 mil menores que residam na Bélgica poderão exercer a sua intenção de voto, nesta circunstância.O país encontra-se a seguir as indicações feitas pelo Parlamento Europeu, que lançou este mês um relatório que "recomenda [aos Estados-Membros] que estabeleçam a idade mínima para o direito de voto aos 16 anos, sem prejuízo dos regulamentos constitucionais em vigor que estabelecem uma idade mínima para votar de 18 ou 17 anos”.