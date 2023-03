Jovens de 12 e 13 anos suspeitas de assassinar colega à facada na Alemanha

perto da cidade de Freudenberg, na Renânia do Norte-Vestfália,

Duas raparigas, de 12 e 13 anos, são suspeitas de assassinar Luise, uma menina de 12 anos, cujo corpo foi encontrado numa zona florestal, no domingo,na Alemanha.As investigações policiais descobriram que Luise foi morta com uma faca, disse o procurador alemão Mario Mannweiler, citado pela agência Reuters, acrescentando que ainda não tinha sido encontrada nenhuma arma. "Acreditamos que este crime foi cometido por duas crianças", afirmou Mannweiler. Por terem 12 e 13 anos, as jovens não estão sujeitas à lei penal que na Alemanha só afeta menores a partir dos 14 anos. O caso está nas mãos do gabinete da juventude.Não há provas de que mais alguém esteja envolvido ou que tenha existido uma agressão sexual, acrescentou Mannweiler, recusando-se a dar mais pormenores. Os meios de comunicação locais e o procurador referem que as crianças são todas do sexo feminino.