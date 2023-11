Jovens desaparecidos encontrados mortos em carro capotado e parcialmente submerso no País de Gales

Quatro jovens que estavam desaparecidos há dois dias no norte do País de Gales foram encontrados mortos dentro de um carro capotado e parcialmente submerso perto da cidade de Garreg.Wilf Henderson, Jevon Hirst, Harvey Owen e Hugo Morris, com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos, saíram de casa na manhã de domingo para fazer campismo e não voltaram a ser vistos. As famílias dos jovens alertaram as autoridades e deram-se início a operações de busca.Segundo a polícia local, citada pelo jornal The Independent, não há indícios de crime."Parece ter-se tratado de um acidente trágico e os nossos pensamentos estão com a família e os amigos dos quatro jovens neste momento muito difícil", disse Owain Llewelyn, um dos inspetores envolvidos nas buscas.Foi aberta, entretanto, uma investigação para apurar as causas do acidente.Nas redes sociais multiplicam-se as publicações em homenagem aos quatro jovens."Vou sentir a tua falta para sempre. O rapaz mais doce e carinhoso que já conheci. Obrigada por me amares infinitamente, prometo que farei o mesmo por ti", escreveu a namorada de Wilf Henderson.