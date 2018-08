Jovens encapuzados pegam fogo a mais de 80 carros na Suécia

Crimes terão sido combinados nas redes sociais.

Um grupo de jovens encapuzados incendiou na segunda-feira à noite mais de 80 carros em vários pontos da Suécia, nomeadamente em Gotemburgo, Trollhättan, Lysekil e Falkenberg.Segundo avançam as autoridades de Gotemburgo, estes crimes terão sido combinados nas redes sociais.As chamas começaram a alastrar-se às 21 horas, em alguns pontos do país sueco, mas os incêndios foram todos controlados durante a madrugada.Este ato de vandalismo pode ser punido até seis anos de prisão, de acordo com o ministro da Justiça sueca.