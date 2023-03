Jovens espanhóis recebem 400 euros do Governo para atividades culturais

As 500.000 pessoas que completam este ano 18 anos em Espanha vão poder usufruir de uma bolsa de 400 euros para usar em atividades culturais. O decreto real que regulamenta o Abono Cultural Juvenil para 2023 foi proposto pelo ministro da Cultura e Desportos, Miquel Iceta.

De acordo com o El País, depois de muita discussão por parte do Governo espanhol relacionada com a inclusão das touradas neste abono, o Tribunal Supremo anulou a exclusão das corridas de touros em fevereiro passado por "falta de justificativa".

Para que o dinheiro seja usado de uma forma equilibrada nos vários setores da cultura espanhola, os beneficiários terão limites de despesa em três vertentes: até 200 euros para atividades presenciais como artes cénicas, museus, exposições, festivais literários ou musicais ou touradas. Até 100 euros para livros, revistas, videojogos ou discos. E mais 100 euros para consumo online: assinaturas de plataformas audiovisuais ou podcast, de jornais ou de videojogos online.

É o segundo ano consecutivo que o Governo espanhol promove esta iniciativa. Países como Itália e França já tinham posto este tipo de abono em prática.

No ano passado, Espanha conseguiu que quase 300 mil jovens (281.557) aderissem a esta medida, representando, assim, 58% dos possíveis beneficiários. Este ano, o ministério afirma que estão a ser implementados mecanismos para aumentar esta percentagem.