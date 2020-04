Jovens ignoram distanciamento social durante funeral de amigo e são fotografados aos beijos e a beber

Coatbridge, Escócia, após o funeral de James McKenna, cuja causa de morte ainda está a ser investigada.

alguns destes indivíduos já perderam amigos e familiares devido ao coronavírus.

Um grupo de cerca de 30 jovens foi fotografado no funeral de um amigo aos beijos e a beber ignorando as medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de coronavírus."Que se lixe o distanciamento social", escreveram alguns nas redes sociais. O grupo foi fotografado num terreno baldio emDe acordo com os meios de comunicação social,