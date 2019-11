Jovens italianos a residir no Porto detidos em Espanha com droga e 1200 euros

Dois jovens italianos a residir no Porto foram detidos durante o fim de semana em Barro, Pontevedra, Espanha, na posse de mais de 300 gramas de marijuana e 1200 euros em dinheiro.Durante uma ação da Guardia Civil no munícipio de Barro, os dois jovens foram detidos após serem intercetados num carro de matrícula italiana.Os agentes da Guardia Civil, ao mandarem parar o carro, detetaram um forte odor a droga no interior da viatura e encontraram uma caixa de plástico onde os jovens transportavam marijuana.Os detidos, com 24 e 25 anos, foram libertados mas estão obrigados a apresentações às autoridades quando solicitado.