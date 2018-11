Jovens perdem mais de 850 mil euros em burlas telefónicas

Informação é avançada pelo South China Morning Post, que afirma que mais de 80 alunos do interior da China e de Hong Kong foram vítimas deste crime.

Por Lusa | 02:33

Mais de 80 alunos do interior da China e de Hong Kong perderam, nos últimos quatro meses, mais de 850 mil euros em burlas telefónicas, informou no sábado o jornal South China Morning Post.

Só entre julho e outubro, os valores perdidos na sequência deste tipo de fraude foram superiores aos registados nos primeiros seis meses do ano, de acordo com as autoridades citadas pelo jornal.

Os burlões fazem passar-se por agentes da polícia, um esquema que é ja recorrente na região. Uma jovem, estudante do primeiro ano da universidade de Hong Kong, perdeu em meados de setembro mais de 100 mil euros, depois de a terem intimidado com falsas acusações.