Juan Carlos quer voltar a Espanha antes do Natal

Orei emérito Juan Carlos planeia voltar a Espanha antes do Natal, depois de ter pagado esta semana 678 mil euros ao Fisco espanhol para regularizar a sua situação e evitar possíveis acusações de fraude e evasão fiscal.De acordo com a imprensa espanhola, o ex-monarca já comunicou a vários amigos o seu desejo de regressar a Espanha antes das festividades natalícias, mas o assunto está a ser gerido com pinças pela Casa Real e pelo governo. Recorde-se que Juan Carlos está exilado em Abu Dhabi desde 2 de agosto, tendo abandonado Espanha devido à forte pressão política e da opinião pública sobre a Casa Real na sequência dos vários escândalos financeiros em que se viu envolvido.As mesmas fontes adiantam que Juan Carlos estará a planear um regresso discreto de forma a não criar problemas para o filho, o rei Felipe VI. O grande problema parece ser que o rei emérito quer voltar ao Palácio da Zarzuela, residência oficial da família real, o que poderia ser mal interpretado e causar embaraços a Felipe VI, que há meses tem vindo a distanciar-se dos escândalos do progenitor e terá sido mesmo quem terá forçado o pai ao exílio voluntário em Abu Dhabi. "Saí da Zarzuela e quero voltar à Zarzuela", terá dito Juan Carlos a amigos próximos, segundo relatou o ‘El Mundo’ na sua edição de sexta-feira.