Rei Juan Carlos tem alta hospitalar uma semana após cirurgia

Em maio deste ano, Juan Carlos anunciou a sua decisão de abandonar a vida pública, abdicando também das suas funções institucionais em junho.

O rei Juan Carlos de Espanha teve este sábado alta hospitalar, uma semana depois de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica ao coração.De acordo com o hospital onde o ex-governante de 81 anos esteve a recuperar, o rei já se encontra clinicamente estável.Ao abandonar o local, o rei brincou com os jornalistas que lá se encontravam dizendo que foi "como se um camião lhe tivesse passado por cima" e que agora se sente fenomenal com "a nova canalização".