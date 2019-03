Juan Guaidó decreta estado de emergência na Venezuela

Autoproclamado presidente da Venezuela entregou na Assembleia Nacional o pedido para que se decrete o estado de emergência.

15:35

Juan Guaidó entregou esta segunda-feira o pedido, na Assembleia Nacional, para que se decrete estado de emergência na Venezuela.



O anúncio foi feito através do Twitter oficial de Guaidó:





Cumpliendo con mis atribuciones constitucionales como Presidente (E), he enviado a la @AsambleaVE la solicitud para que se decrete estado de alarma en todo el territorio nacional debido a la tragedia que vive el país a causa del apagón nacional sostenido. #ANSesiónDeEmergencia pic.twitter.com/et5WjL8uy0 — Juan Guaidó (@jguaido) March 11, 2019



Pedido surge numa altura em que grande parte do país continua sem eletrecidade, após uma falha na central hidroelétrica de Guri, a maior do país.



O autoproclamado presidente da Venezuela pediu às Forças Armadas do país que defendam o povo e virem as costas a Maduro.