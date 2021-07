Juan Guaidó pede aos venezuelanos opositores que façam valer a sua maioria

O líder opositor venezuelano Juan Guaidó, divulgou domingo um vídeo pedindo à oposição que faça valer a sua força, "exercendo a maioria" contra o Governo do Presidente, Nicolás Maduro, para forçar uma mudança de regime.

"Podemos e vamos recuperar o nosso país (...), o regime faz-se parecer forte e por isso que persegue. O seu objetivo é parecer que vai durar todos os anos no poder (...) mas quero dizer-vos que não é nada disso. Não estão fortes", afirmou o político.

No vídeo, divulgado através da rede social Twitter, Juan Guaidó acusou Caracas de não se importar "com o que os venezuelanos pensam" e de não se preocupar "em continuar a tornar as (...) vidas mais difíceis".