Juiz afirma durante sentença que Brasil está a ser governado por uma "merdocracia"

Um juiz brasileiro da área trabalhista causou espanto ao escrever numa sentença condenatória de um restaurante que não respeitava os direitos dos seus funcionários que o Brasil vive atualmente sob o comando de uma "merdocracia". Para o magistrado, Jerónimo Azambuja Franco Neto, da 18. Vara do Trabalho da 2. Rgião do Tribunal Regional do Trabalho, as ações estapafúrdias, vexatórias, preconceituosas e de censura e redução de direitos tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro e vários dos seus ministros são verdadeiras "merdas" institucionais que transformaram o Brasil numa "merdocracia liberal neofascista".

Entre os muitos exemplos que cita na sua sentença para justificar a definição, o magistrado refere a proposta da ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, a pastora evangélica Damares Alves, de instituir a abstinência sexual como política de estado para a família, os sucessivos erros de português cometidos pelo ministro da Educação, Abrahan Weintraub, e o facto de a pasta da Justiça ser comandada por Sérgio Moro, que quando era juiz expressava enorme aversão à política e aos políticos e que é acusado de ter violado várias vezes a lei enquanto comandou a operação anti-corrupção Lava Jato para conseguir condenações. O magistrado também cita a ameaça do ministro da Economia, Paulo Guedes, de o governo instituir uma nova ditadura no Brasil se as propostas económicas não forem aprovadas, e o discurso de ódio de Jair Bolsonaro contra índios, negros e homossexuais, e as constantes ingerências do presidente para censurar filmes, livros e até anúncios na televisão, agindo como uma espécie de advogado e porta-voz dos movimentos políticos e religiosos mais radicais.

A inusitada sentença já provocou a reação furiosa do governo. A AGU, Advocacia-Geral da União, o órgão público encarregado de defender o governo, anunciou que vai processar o juiz pelas palavras nada delicadas que dirigiu a membros do governo e que vai pedir ao Tribunal Regional do Trabalho o afastamento imediato dele por conduta inadequada a um magistrado.