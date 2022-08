Juiz bloqueia lei anti-aborto no estado norte-americano de Idaho

Um juiz no estado norte-americano de Idaho bloqueou, esta quarta-feira, uma lei que devia entrar em vigor esta quinta-feira para proibir quase todos os abortos, incluindo quando a saúde da mãe está em risco.

B. Lynn Winmill concordou com os argumentos do Governo dos Estados Unidos, que recorrera ao tribunal para travar a lei, e decidiu que o estado do Idaho não pode proibir o aborto em situações em que a sua prática segue os padrões estabelecidos pela Administração Federal de Cuidados de Emergência.

No essencial, o juiz indicou que o Idaho tem jurisdição para legislar sobre o aborto, mas está limitado por regulamentos de saúde mandatados pelo Governo federal.