Juiz bloqueia proibição do TikTok no estado norte-americano do Montana

Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou na quinta-feira, no estado do Montana, a proibição da rede social TikTok aprovada em maio, que deveria entrar em vigor em janeiro.

Pelo menos 30 estados do país, além do Governo federal, já proibiram a utilização da aplicação chinesa em dispositivos oficiais, alegando receios de que a empresa proprietária da rede social, a ByteDance, partilhe os dados dos utilizadores com as autoridades de Pequim.

No entanto, a regra estabelecida para o Montana ia mais longe, proibindo qualquer utilização da aplicação em todo o estado. O TikTok e vários criadores de conteúdos processaram as autoridades pouco depois de a lei ter sido aprovada.