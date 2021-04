Juiz brasileiro manda soltar o próprio filho detido por provocar acidente com excesso de álcool

O juiz brasileiro Noé Pacheco de Carvalho, da cidade de Floriano, interior do estado do Piauí, no nordeste do Brasil, foi notícia em todo o país após ter tomado uma medida inusitada e ilegal. Ele concedeu liberdade ao próprio filho, o estudante Lucas Manuel Soares Pacheco, detido pouco antes pela polícia local completamente embriagado depois de ter provocado um acidente, felizmente sem vítimas fatais.



O exame feito no local do acidente revelou que Lucas tinha uma concentração de 1,6 gramas de álcool por litro de sangue, teor muito acima do permitido, e o estudante foi levado para a esquadra, onde foi autuado. Levado em seguida para o tribunal, para um juiz determinar se continuaria ou não detido, os polícias estranharam o alvoroço que se seguiu à chegada do rapaz ao tribunal, e logo descobriram a razão.





O juiz de plantão era ninguém menos do que o pai do detido, que, simplesmente, determinou a libertação imediata de Lucas, através de uma ordem onde ele mesmo escreveu saber que era ilegal, pois a lei brasileira não permite que um magistrado decida em casos que envolvem familiares até ao terceiro grau. Na ordem de libertação, o magistrado reconheceu a ilegalidade do seu gesto, mas alegou que o outro juiz que poderia substituí-lo está de férias e que o procedimento normal para casos assim, esperar que o Tribunal de Justiça do Piauí, localizado em Teresina, a capital do estado, a 240 km de Floriano, demoraria vários dias, pelo que optou por tomar ele mesmo a decisão, acrescentou, para não prejudicar o direito de defesa do detido.Foi um constrangimento geral no tribunal e na cidade, mas o magistrado não se mostra arrependido e diz até que, se houver outra situação semelhante, agirá da mesma forma. Numa curta declaração à imprensa, o magistrado afirmou que, entre a lealdade à toga e à justiça e a lealdade à família, optará sempre pela defesa dos seus.