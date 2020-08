Juiz brasileiro veta uso de advertência contra coordenador da Lava Jato em novos processos

Um juiz brasileiro decidiu na segunda-feira que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) não pode considerar, na análise de novos processos contra o coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol, uma pena de advertência imposta em 2019.

A decisão foi tomada pelo juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux e constitui uma vitória para o procurador Deltan Dallagnol, que será hoje alvo de um julgamento no CNMP. A ação pode afastá-lo da coordenação daquela que é a maior operação anticorrupção do país.

Contudo, a decisão de Fux dificulta o afastamento do procurador da chefia da Lava Jato no Paraná, uma vez que o histórico do profissional, que pode ser considerado uma agravante para o conselho, não contará com a advertência imposta em 2019.