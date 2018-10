Juiz Brett Kavanaugh prestou juramento perante o Supremo Tribunal dos Estados Unidos

Kavanaugh vai ocupar o cargo deixado vago pelo juiz Kennedy, que se reformou no verão.

Por Lusa | 00:41

O juiz Brett Kavanaugh prestou juramento no sábado no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, após o Senado ter ratificado a sua nomeação durante uma cerrada votação (50-48), que confirmou a candidatura do magistrado.

Numa cerimónia na sede do Tribunal Supremo, em Washington, e perante Anthony Kennedy, o magistrado desta instância e já reformado, o juiz John Roberts presidiu ao juramento de Kavanaugh, que se tornou no juiz número 144 da alta instância judicial norte-americana, informaram os media locais.

Kavanaugh vai precisamente ocupar o cargo deixado vago pelo juiz Kennedy, que se reformou no verão.