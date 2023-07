Juiz confirma detenção de filho do Presidente colombiano por branqueamento de capitais

Um juiz formalizou no domingo a detenção de Nicolás Petro, o filho mais velho do Presidente colombiano, Gustavo Petro, por suspeitas dos crimes de branqueamento de capitais e enriquecimento ilícito, informou o Ministério Público colombiano.

Um juiz de um tribunal de Bogotá decretou como legais os procedimentos de detenção de Nicolás Petro e da sua ex-mulher, Daysuris Vásquez, realizados no sábado, em Barranquilla, capital do Departamento do Atlântico (norte).

A decisão judicial também confirmou a legalidade das "buscas, registo e apreensões para efeitos de identificação de elementos que sejam úteis à investigação e que adquiram a qualidade de material probatório ou prova física", informou o Ministério Público.