Juiz considera que violador merecia clemência por ser de "uma boa família"

Numa festa de pijama onde estavam mais de 30 pessoas, uma jovem alcoolizada foi abusada sexualmente por um rapaz de 16 anos. O agressor filmou tudo e enviou o vídeo aos amigos com a mensagem: "Quando a tua primeira vez a fazer sexo foi violação". Mas um juiz do Tribunal Familiar de Nova Jérsia, nos Estados Unidos, não achou isso e recusou a moção para julgar o jovem como um adulto.



Como justificação para a sua decisão, conta o New York Times, James Troiano referiu que G.M.C., como é tratado no processo, "merece clemência porque é um jovem de uma boa família", que frequenta uma "excelente escola" com "magníficas notas" e é ainda escuteiro. O magistrado afirmou ainda que deveria ser explicado à vítima que uma acusação teria efeitos devastadores na vida do rapaz.





"Ele é claramente um candidato não só à universidade, mas provavelmente a uma boa universidade. As suas notas de secundário são muito altas", afirmou durante a sua decisão em setembro de 2017.Quanto à partilha do vídeo com amigos que o jovem filmou enquanto penetrava a vítima, Troiano referiu que é apenas "uma criança de 16 anos a dizer porcarias estípidas aos amigos". O juiz indica que a atitude foi "infantil" e defendeu o jovem, que mais tarde contornou o assunto e afirmou que "fez sexo" e não "violou" e pedindo a amigos que apagassem o vídeo.O juiz indicou ainda não se tratar de uma violação mas sim de abuso sexual, descrevendo que violação acontece quando "dois ou mais homens estão envolvidos", numa área abandonada em que o agressor toma vantagem e força a sua posição.Devido à sua decisão, o juiz foi afastado no passado dia 14 de junho, com o Tribunal Superior de Nova Jérsia a avisar que James Troiano mostrou preferência por adolescentes previlegados.Agora, o caso foi transferido do tribunal familiar para um grande jurí, onde o agressor será tratado como um adulto. No estado de Nova Jérsia, rapazes desde os 15 anos podem ser julgados como adultos quando acusados de crimes graves.