Juiz da Comunidade de Madrid anula proibição de fumar na rua

Um juiz da comunidade de Madrid anulou a proibição de fumar em público sem distância de segurança. O magistrado considera que a medida atenta contra os direitos fundamentais dos cidadãos.

O juiz entende que uma Comunidade Autónoma não pode limitar os direitos fundamentais sem uma declaração prévia de alerta. De acordo com este, a medida não pode ser aplicada por referência ao despacho do Ministério da Saúde que não foi publicado no Diário Oficial do Estado (BOE).

Numa carta a que o jornal espanhol El Mundo teve acesso, o juiz explica que "as Comunidades Autónomas reivindicam instrumentos jurídicos para combater eficazmente o coronavírus, quando esses instrumentos jurídicos já existem no nosso sistema e só é necessário colocá-los em funcionamento".

A falta dessa oficialização deixa os cidadãos "indefesos" e torna a restrição "nula e sem efeito", refere, logo, a resolução judicial, da qual há recurso, suspende a sua aplicação por não ter sido oficialmente homologada.

Recorde-se que era proibido fumar nas vias públicas ou nos espaços exteriores, incluindo as esplanadas dos estabelecimentos de hotelaria se não fosse respeitada a distância de segurança de dois metros.