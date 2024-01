Juiz de julgamento contra ex-Presidente Donald Trump recebe uma ameaça de bomba

O juiz Arthur Engoron, que esta quinta-feira vai ouvir as alegações finais no caso de fraude contra os negócios da família do ex-Presidente dos EUA Donald Trump, em Nova Iorque, recebeu esta quinta-feira uma ameaça de bomba na sua casa.

As autoridades foram à casa de Engoron para investigar a ameaça de bomba esta manhã, um dia depois de Trump ter criticado o juiz na rede Truth Social.

Na quarta-feira, o juiz cancelou os planos de Trump para fazer as alegações finais do seu julgamento, no qual enfrenta uma multa e uma proibição vitalícia de trabalhar no setor imobiliário.