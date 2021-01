Juiz espanhol obriga idosa incapacitada a ser vacinada contra a Covid-19. Filha opunha-se

Uma idosa incapacitada, de 84 anos, será forçada a ser vacinada contra a Covid-19 por decisão de um juiz em Espanha. A decisão foi tomada pela primeira vez no país vizinho apesar da oposição da filha da idosa, utente num lar de idosos em San Lázaro.O tribunal determinou, no sábado, que a saúde da mulher deve prevalecer sobre a opinião contrária da filha."É urgente vacinar uma mulher idosa na pandemia? Os números do contágio indicam que sim, é sabido que há um elevado número de mortes e protegê-la era algo urgente. Poucas coisas são mais urgentes do que salvar uma vida. A ação do tribunal ajuda a velocidade? Bem, sim, porque o assunto veio a mim na tarde de sexta-feira e a vacinação foi no domingo [embora tenha sido adiada]", justificou o magistrado.O lar de idosos fez o pedido para vacinar a idosa na sexta-feira e recebeu resposta em tempo recorde, no sábado. A mulher seria vacinada no domingo, no entanto, devido ao atraso das vacinas em Espanha, continua por vacinar.A vacinação contra a Covid-19 é voluntária.