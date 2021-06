O líder da Frente Polisário, Brahim Ghali, cujo acolhimento secreto em Espanha para tratamento médico abriu um grave conflito diplomático com Marrocos, foi esta terça-feira ouvido por um juiz da Audiência Nacional espanhola, que recusou decretar medidas cautelares, permitindo, assim, que o dirigente saaraui abandone o país a qualquer momento.













Aliás, só não o fez esta terça-feira porque o avião enviado pela Argélia para o recolher não tinha a documentação necessária, tendo sido obrigado a voltar para trás.



Ghali, que foi ouvido por teleconferência a partir do hospital de Logroño onde se encontra a recuperar de sequelas da Covid-19, negou as acusações de genocídio e torturas de que é alvo, tendo o juiz rejeitado o pedido de prisão preventiva por não encontrar indícios de culpabilidade nas alegações apresentadas.

Madrid acredita que, com a decisão do juiz, a resolução do conflito com Marrocos poderá estar para breve.



Recorde-se que Rabat decidiu há duas semanas levantar os controlos fronteiriços em Ceuta como retaliação pelo acolhimento de Ghali, permitindo que mais de 10 mil migrantes entrassem naquele território espanhol.