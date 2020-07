Juiz norte-americano levanta interdição de publicar livro polémico sobre Donald Trump

Um juiz do Tribunal de Recurso de Nova Iorque levantou na noite de quarta-feira uma proibição temporária de publicação de um livro escrito pela sobrinha do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contendo revelações polémicas.

Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), a decisão permite à editora Simon & Schuster imprimir e distribuir o livro de 240 páginas, quando faltam três meses para as eleições presidenciais.

Com o título "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Demasiado e Nunca Suficiente: Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo"), o livro, de Mary L. Trump, sobrinha do Presidente norte-americano, tem publicação prevista para 28 de julho.