Juiz obriga Casa Branca a devolver acreditação a jornalista da CNN

Canal e jornalista haviam apresentado um pedido de providência cautelar.

A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai devolver a acreditação ao jornalista da CNN que foi afastado da cobertura noticiosa da Casa Branca.



Segundo o juiz Timothy J. Kelly, a administração deve devolver imediatamente a acreditação a Jim Acosta.



A CNN e o jornalista haviam apresentado um pedido de providência cautelar para reverter a decisão do governo.



Este juiz foi indicado para o lugar por Trump e deu razão a quem fez a queixa, revelando que a acreditação não pode ser negada.



Recorde-se que, numa conferência de imprensa na Casa Branca, o jornalista Jim Acosta insistiu com questões dirigidas ao presidente dos EUA que considerou despropositadas.