Juiz rejeita pedido de ex-policia Derek Chauvin para novo julgamento pela morte de George Floyd

Um juiz rejeitou esta sexta-feira o pedido do ex-polícia Derek Chauvin para um novo julgamento no caso da morte de George Floyd.



A pena do polícia condenado pela morte do afro-americano George Floyd fica conhecida esta sexta-feira e os analistas acreditam que pode ir desde uma leve liberdade condicional a mais de 30 anos de prisão efetiva.

Os holofotes voltam a estar sobre o juiz Peter Cahill, do tribunal de Hennepin County, em Minneapolis, quando ele der a conhecer a pena a que será sujeito Derek Chauvin, que em abril foi condenado por três acusações de homicídio, pela morte de George Floyd, que foi asfixiado enquanto se encontrava sob escolta policial, em 25 de maio de 2020.

Os procuradores pedem uma pena de mais de 30 anos, para refletir a gravidade da situação em que o agente abusou do seu poder de autoridade, mas os advogados de defesa de Chauvin pedem liberdade condicional.