O juiz do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil e relator da ação contra Jair Bolsonaro votou pela inelegibilidade do ex-presidente brasileiro para os próximos oito anos.

Benedito Gonçalves, num discurso com palavras fortes, considerou que Jair Bolsonaro cometeu abuso de poder e político e uso indevido dos meios de comunicação. O juiz ilibou Walter Braga Netto, candidato de Bolsonaro a vice-presidente.

O julgamento será concluído na quinta-feira, a partir das 09h00 (13h00 em Lisboa)