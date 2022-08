Juiz repõe direito de menores de 21 anos transportarem armas no Texas

Jovens com idades entre 18 e 21 anos deverão voltar a poder transportar armas no estado do Texas (EUA), na sequência de uma decisão de um juiz federal norte-americano hoje anunciada.

Acabando com uma das poucas restrições de armas de fogo que restavam no estado do Texas, o juiz Mark Pittman decidiu na quinta-feira que a lei estadual que proíbe a maioria dos jovens de 18 a 20 anos de transportar armas fora de casa é inconstitucional por violar a segunda emenda da Constituição, pelo que não pode ser aplicada.

Pittman suspendeu a decisão por 30 dias, aguardando recurso, e a ordem não entrará em vigor imediatamente.