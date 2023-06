Juiz responsável pelo caso 'Qatargate' afasta-se para evitar dúvidas sobre investigação

O juiz responsável pelo chamado 'Qatargate', sobre alegados subornos pagos pelo Qatar, por Marrocos e outros países para obter influência no Parlamento Europeu, decidiu afastar-se esta segunda-feira da investigação em andamento, divulgou o Ministério Público belga.

"Recentemente surgiram elementos que podem levantar dúvidas sobre o funcionamento objetivo da investigação", explicou a Procuradoria-Geral belga em comunicado.

Por isso, "como medida cautelar e para permitir que a magistratura continue o seu trabalho com serenidade e mantenha a necessária separação entre a vida privada e familiar e as responsabilidades profissionais, o juiz de instrução Michel Claise" decidiu retirar-se do caso, referiu ainda.