Juiz suspende medida de Biden que exigia vacinação Covid em empresas com mais de 100 trabalhadores

"sérios problemas constitucionais" da medida constatados pelo tribunal, refere a Reuters.O Tribunal Federal do do Texas decidiu que foram apresentados "argumentos que sugerem que há sérios problemas constitucionais e procedimentais" no diploma e, por esse motivo, este está "suspenso" enquanto o tribunal faz um exame mais aprofundado do texto."Contestaremos o abuso de poder inconstitucional de Biden no tribunal", disse o governador conservador do Texas, Greg Abbottno Twitter.

BREAKING: The Federal Court of Appeals just issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate.



Emergency hearings will take place soon.



We will have our day in court to strike down Biden’s unconstitutional abuse of authority. pic.twitter.com/8utmU05vw3