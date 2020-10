O Senado dos EUA confirmou esta segunda-feira em votação a escolha de Donald Trump para o Supremo Tribunal de Justiça.A juíza Amy Coney Barrett foi nomeada para o Supremo com uma votação de 52 a favor e 48 contra.O processo foi fechado em tempo recorde com a 'ajuda' dos senadores republicanos e do presidente Donald Trump, a poucos dias das eleições nos EUA.