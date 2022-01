Juíza argentina é gravada a beijar homem condenado a prisão perpétua por matar polícia

O Tribunal Superior de Justiça reagiu ao incidente através de uma nota:

Leia também Prisão perpétua para ex-polícia que raptou, violou e matou Sarah Everard "As ações agora serão tomadas para elucidar as circunstâncias dessa reunião entre a magistrada e um condenado, o conteúdo do encontro, a sua extensão, o tempo que durou e as características desse encontro, que podem implicar violações da lei e do regimento interno do Poder Judiciário", pode ler-se na nota.

‍??La jueza Mariel Suárez negó tener una relación sentimental con "Mai" Bustos y dijo que no existieron besos, a pesar del video que exhibe cierta cercanía entre la magistrada y el detenidohttps://t.co/SDoZn1QPo2 pic.twitter.com/jMj6KRB8XP — Metadata Noticias (@metadataweb) January 4, 2022

Uma juíza da Argentina foi apanhada pelas câmaras de vigilância a dar um beijo na boca a um homem condenado a prisão perpétua por ter matado um polícia.Nas imagens é possível ver a juíza Mariel Suárez a beijar Cristian Bustos na sala de visitas de uma prisão na cidade de Trelew, no sudeste do país. A magistrada fazia parte do grupo de juízes que condenou Cristian, avança o G1.O homem foi condenado por matar um polícia em 2009 e ter fugido para o Chile, onde foi capturado. A sentença foi determinada no dia 22 de dezembro de 2021, mas a juíza Suárez votou contra a prisão perpétua.